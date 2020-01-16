Зеленський призначив Грабовську та Лисого заступниками керівника ДУС



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Ігор Лисий очолював Міжнародний дитячий центр «Артек»

Марія Грабовська раніше очолювала «Адвокатське бюро Марії Грабовської», Ігор Лисий був генеральним директором держпідприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Грабовську та Ігоря Лисого заступниками керівника Державного управління справами.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Як зазначається в документах, Грабовську та Лисого призначено заступниками керівника ДУС з дати початку фактичного виконання посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 18 листопада 2019 року оголосив конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами і затвердив його умови.