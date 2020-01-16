Експерт розповів, як іноземні кредитори заробляють на Україні



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Лановий: Мінфін поставив дуже високі процентні ставки по облігаціях внутрішньодержавної позики – 20%, такого в Україні ніколи не було, і ніде у світі такого немає

Висока відсоткова ставка за ОВДП у підсумку означає для України спустошення держбюджету, - Лановий

Укріплення гривні – явище тимчасове. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив колишній міністр економіки України Володимир Лановий.

«Дохід від іноземних капіталів в Україні вищий, ніж ми платимо за кордон. Дохід більше, оскільки Мінфін поставив дуже високі процентні ставки по облігаціях внутрішньодержавної позики – 20%, такого в Україні ніколи не було, і ніде у світі такого немає. У нас мали б бути ставки 5-7%», - зазначив він.

Експерт уточнив, що така висока відсоткова ставка за ОВДП у підсумку означає для України спустошення держбюджету: «Ми будемо платити більше, тобто повертати більше, ніж отримали».

За словами Ланового, іноземні офшорні кредитори мають змогу двічі заробити на Україні. «Вони купують облігації, отримають по них гривневі доходи, і почнуть скуповувати долар, який стане дешевшим, ніж був тоді, коли вони купували облігації. Тобто вони заробляти двічі: і за рахунок відсотка за облігаціями, і за рахунок різниці у курсі, який спочатку був 27, а став 23 гривні за долар», - розказав він і припустив, що після такого збільшення капіталу інвестори, можливо, почнуть вкладати його в землю.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Детальніше читайте у статті «Главкома» Шпаргалка для прем’єра: Як пояснити Зеленському, чому міцнішає гривня?