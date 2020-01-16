У Криму українському активісту Приходьку висунули нове звинувачення



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Олег Приходько

Приходька ще звинувачують у незаконному придбанні або зберіганні вибухових речовин

Затриманому в анексованому Криму українському активісту Олегу Приходьку висунули нове звинувачення в незаконному придбані вибухових пристроїв.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передають «Крим.Реалії».

«Порушили ще за однією статтею і в одну кримінальну справу з'єднали. По суті, йому додали ще одну статтю », - розповів адвокат.

За його словами, Приходьку додали звинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

«Кримінальна справа одне, але до тих звинувачень, які були раніше - незаконне виготовлення вибухових речовин і спроба здійснення терористичного акту - додали ще незаконне придбання або зберігання вибухових речовин», - розповів Шейхмамбетов.

Як відомо, українського активіста Олега Приходька, заарештованого в Криму, Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності.

Наприкінці жовтня «суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.

Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.

Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.