Найбільший багатій Японії втратив понад $130 млн на інвестиціях в біткоїни



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Масайосі Сон купував біткоїни за порадою «євангеліста біткоїну» – одного з керівників інвестиційної компанії Fortress Investment Group Пітера Брігера

Сон придбав «цифрове золото» в кінці 2017 року, коли ціна біткоїна впевнено пересувалася до позначки $20 000

Японський мільярдер Масайосі Сон, засновник конгломерату SoftBank, втратив понад $130 млн на невдалих інвестиціях у біткоїни. Про це повідомляє WSJ.

Зазначається, що він вклав гроші в цифрову валюту наприкінці 2017 року, коли її вартість перебувала на своєму рекордному піку у $20 000. Виданню не відомо, скільки саме біткоїнів придбав мільярдер, але на початку 2018 року, коли ціна стрімко обвалилася, він одразу продав цей актив.

Відомо, що Масайосі Сон купував біткоїни за порадою «євангеліста біткоїну» – одного з керівників інвестиційної компанії Fortress Investment Group Пітера Брігера (у 2017 році SoftBank придбав цю інвесткомпанію).

SoftBank є найбільшою венчурною компанією у світі. Загальна вартість її активів оцінюється в $190 млрд. Увага Масайосі Сона до довгострокових інвестицій у технологічні компанії допомогла йому очолити фонд SoftBank Vision Fund на $100 млрд із долями в Uber, Nvidia, Flipkart, WeWork, OneWeb та інших.

Масайосі Сон — японський підприємець корейського походження, засновник і генеральний директор компанії SoftBank, голова ради директорів телекомунікаційної компанії Sprint, мільярдер. — японський підприємець корейського походження, засновник і генеральний директор компанії SoftBank, голова ради директорів телекомунікаційної компанії Sprint, мільярдер. У рейтингу журналу Forbes у 2017 році посів 1-е місце серед японських мільярдерів зі статком 20,4 млрд доларів. Сон спільно з Yahoo! Japan у 2001 році заснував компанію Yahoo! BB, яка поглинула Japan Telecom, третього в Японії оператора широкосмугового інтернету, перейменованого в SoftBank Telecom. У березні 2006 року Softbank купив у Vodafone її японського мобільного оператора за 15 млрд доларів, який був перейменований в Softbank Mobile. У квітні 2015 року SoftBank Telecom був приєднаний до Softbank Mobile. У 2013 році SoftBank купив 78 % акцій Sprint за 22,2 млрд доларів, Масайосі Сон зайняв пост голови ради директорів Sprint.



