  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінфін знизив ставки за цінними паперами

    • Розсилка
    Мінфін знизив ставки за цінними паперами

    В ході аукціону вдалося залучити 13,44 млрд грн, з них 11,238 млрд грн і 82 млн доларів

    Міністерство фінансів провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої держпозики, на яких знизило ставку за 4-місячними гривневими паперами до 19% річних.

    Про це повідомляється в даних Мінфіну.

    Загалом, в ході аукціону вдалося залучити 13,44 млрд грн, з них 11,238 млрд грн і 82 млн доларів.

    Читайте також

    Попит на чотиримісячні папери досягав 3,55 млрд грн в 25 заявках, однак Мінфін задовольнив лише 9 заявок на 1,5 млрд грн, знизивши ставку з 19,5% до 19% річних.

    Крім того, вперше з серпня 2018 року було розміщено 5-річні ОВДП.

    Попит на них становив 3,49 млрд, однак Мінфін відмовився від однієї з трьох заявок (на 290 млн грн), зберігши прибутковість на рівні 16% річних.

    Що стосується інших паперів, то ставки за ними не змінилися: від 19% - по 6-місячним до 18% - за 2-річними.

    Основні продажі припали на шестимісячні ОВДП - 3,07 млрд грн і дворічні - 2,81 млрд грн.

    Що стосується валютних паперів, то Мінфін продав доларові ОВДП з достроковим погашенням на 73,5 млн доларів за ставкою 3,85% річних.

    Продаж восьмимісячних доларових ОВДП становив 5,58 млн доларів, а 22-місячних - 3,02 млн доларів за ставками 7,25% і 7,75% річних відповідно.

     

    Читайте також
    Мінфін економіка гроші фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ