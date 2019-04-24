Мінфін знизив ставки за цінними паперами



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В ході аукціону вдалося залучити 13,44 млрд грн, з них 11,238 млрд грн і 82 млн доларів

Міністерство фінансів провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої держпозики, на яких знизило ставку за 4-місячними гривневими паперами до 19% річних.

Про це повідомляється в даних Мінфіну.

Загалом, в ході аукціону вдалося залучити 13,44 млрд грн, з них 11,238 млрд грн і 82 млн доларів.

Попит на чотиримісячні папери досягав 3,55 млрд грн в 25 заявках, однак Мінфін задовольнив лише 9 заявок на 1,5 млрд грн, знизивши ставку з 19,5% до 19% річних.

Крім того, вперше з серпня 2018 року було розміщено 5-річні ОВДП.

Попит на них становив 3,49 млрд, однак Мінфін відмовився від однієї з трьох заявок (на 290 млн грн), зберігши прибутковість на рівні 16% річних.

Що стосується інших паперів, то ставки за ними не змінилися: від 19% - по 6-місячним до 18% - за 2-річними.

Основні продажі припали на шестимісячні ОВДП - 3,07 млрд грн і дворічні - 2,81 млрд грн.

Що стосується валютних паперів, то Мінфін продав доларові ОВДП з достроковим погашенням на 73,5 млн доларів за ставкою 3,85% річних.

Продаж восьмимісячних доларових ОВДП становив 5,58 млн доларів, а 22-місячних - 3,02 млн доларів за ставками 7,25% і 7,75% річних відповідно.