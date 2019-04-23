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    Українські банки з початку року отримали прибуток у понад 13 мільярдів гривень

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    Українські банки з початку року отримали прибуток у понад 13 мільярдів гривень

    В НБУ назвали основні фактори зростання прибутку

    У першому кварталі 2019 року платоспроможні банки отримали 13,2 млрд гривень чистого прибутку.

    Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

    Як наголошується, за аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 8,7 млрд гривень.

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    «Доходи банків за три місяці поточного року зросли на 29% до 58 млрд гривень, тоді як витрати на 23% до 44,8 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

    В НБУ також назвали основні фактори зростання прибутку.

    По-перше, на позитивний результат вплинули зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 19,5 млрд гривень.

    Другий фактор – зростання чистих комісійних доходів банків на 18% до 9,9 млрд гривень.

    По-третє, позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,8 млрд гривень.

    Національний банк очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.

    Нагадаємо, у 2018 році прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд гривень.

    Минулого року значно зменшилася кількість і частка збиткових банків. Так, із 77 платоспроможних банків 64 банки були прибутковими і отримали чистий прибуток 34,4 млрд гривень, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд гривень.

    Крім того, прибуток в 2018 році був сформований, головним чином, групою банків з іноземним капіталом (15 млрд гривень прибутку за рік) і «Приватбанком» (11,7 млрд гривень).

    Збитковими були банки з державним російським капіталом (11 млрд гривень збитку).

     

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