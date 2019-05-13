Найбільшого у світі виробника пива оштрафували на €200 млн



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AB InBev - найбільший у світі виробник пива

Найбільша в світі пивна компанія зловживала своїм домінуючим становищем на бельгійському ринку пива

Єврокомісія оштрафувала міжнародну пивоварну корпорацію AB InBev на 200 млн євро за порушення антимонопольних правил ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

«AB InBev, найбільша в світі пивна компанія, зловживала своїм домінуючим становищем на бельгійському ринку пива, перешкоджаючи більш дешевому імпорту свого пива Jupiler з Нідерландів в Бельгію», - йдеться у повідомленні.

Маргарет Вестагер, єврокомісар, який відповідає за політику конкуренції, заявила: «Споживачі в Бельгії платять більше за своє улюблене пиво через навмисну стратегію AB InBev щодо обмеження транскордонних продажів між Нідерландами та Бельгією. Спроби домінуючих компаній створити єдиний ринок для підтримки високих цін незаконні. Тому ми оштрафували AB InBev на 200 мільйонів євро за порушення наших антимонопольних правил».

Anheuser-Busch InBev NV / SA (AB InBev) - найбільший у світі виробник пива. На його найпопулярніший бренд пива в Бельгії – Jupiler припадає приблизно 40% від загального ринку бельгійського пива. AB InBev також продає пиво Jupiler в інших країнах-членах ЄС, включаючи Нідерланди і Францію. У Нідерландах AB InBev продає Jupiler роздрібним і оптовим торговцям за нижчими цінами, ніж у Бельгії, через конкуренцію.

У червні 2016 року комісія відкрила антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи зловживає AB InBev своїм домінуючим становищем на бельгійському ринку пива, перешкоджаючи імпорту своєї продукції з сусідніх країн, у порушення антимонопольних правил ЄС.

Джерело: Європейська правда