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    Порошенко і Столтенберг провели зустріч у Брюсселі

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    13 травня&nbsp;<span>Столтенберг і Порошенко провели офіційну зустріч у Брюсселі</span> - Порошенко і Столтенберг провели зустріч у Брюсселі
    13 травня Столтенберг і Порошенко провели офіційну зустріч у Брюсселі

    Президент Порошенко 13-14 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі

    Президент Петро Порошенко у Брюсселі проводить зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Трансляція початку зустрічі лідерів велася наживо на сторінці глави Української держави у Facebook.

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    «Членство України в НАТО є стратегічною метою нашої зовнішньої політики. Радий можливості обговорити з Генсеком Альянсу подальші кроки нашої інтеграції», - зазначив Порошенко.

    Президент Петро Порошенко 13-14 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі, де візьме участь у заходах з відзначення 10-ї річниці «Східного партнерства». Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін також перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Зокрема, він сьогодні заявив, що Україна планує відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи. 

    Крім того, як вже повідомлялося, Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення РФ роздавати російські паспорти на Донбасі. Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.

     

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