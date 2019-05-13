Порошенко і Столтенберг провели зустріч у Брюсселі

«Членство України в НАТО є стратегічною метою нашої зовнішньої політики. Радий можливості обговорити з Генсеком Альянсу подальші кроки нашої інтеграції», - зазначив Порошенко.
Президент Петро Порошенко 13-14 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі, де візьме участь у заходах з відзначення 10-ї річниці «Східного партнерства». Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін також перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Зокрема, він сьогодні заявив, що Україна планує відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи. Крім того, як вже повідомлялося, Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення РФ роздавати російські паспорти на Донбасі. Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.