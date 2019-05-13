Порошенко і Столтенберг провели зустріч у Брюсселі

Крім того, як вже повідомлялося,

через рішення РФ роздавати російські паспорти на Донбасі.

Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.