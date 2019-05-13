У Києві спалахнув скандал: на місці розстрілів євромайданівців почалися будівельні роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівельні роботи на Алеї Героїв Небесної сотні Фото: скріншот відео

Слідчими ГПУ не надавалися дозволи на ведення будівельних робіт на місці проведення слідчих експериментів

Сьогодні, 13 травня, на місці проведення слідчого експерименту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочались підготовчі будівельні роботи. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Марина Ліліченко.

«Прямо зараз на місці проведення слідчого експерименту по епізоду Олександра Плеханова ведуться монтажні роботи. І це все заважає та знищує все, що потрібно для подальшого проведення експерименту!» - написала вона і оприлюднила відео з місця будівельних робіт.

Генеральна прокуратура заявила, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. Про це повідомило Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

У зв’язку з цим начальником Управління спеціальних розслідувань Сергієм Горбатюком було підготовлено та направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Моргуну черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року. У листі вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що наразі на території земельних ділянок, де Музеєм Революції гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року, з метою визначення географічних координат відповідних місць отримання поранень, відтворення на місцевості обстановки та обставин отримання поранень, визначення місць (секторів) з яких були здійснені постріли за участю відповідних експертів.

У ГПУ зазначають, що огородження Алеї Героїв Небесної сотні, проведення будівельних (підготовчих) робіт, призведе до суттєвої зміни у ландшафті та обстановці на відповідній місцевості, що в свою чергу призведе до гальмування у проведенні слідчих експериментів, у зв’язку із необхідністю розбирання тимчасових споруд, а в окремих випадках унеможливить їх проведення в зв’язку із суттєвою зміною навколишньої обстановки.

У свою чергу, представники Музею заявили, що забезпечать сприяння в проведенні слідчих дій і максимальний доступ до місць експериментів.

Оприлюднено лист-відповідь музею Генпрокуратурі.





Серед іншого, в листі-відповіді згадано, що «Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної сотні – Музеєм Революції гідності та слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України була погоджена схема виконання будівельних робіт з нанесеними межами встановлення будівельного паркану на період закінчення слідчих дій, розподілена зонально для забезпечення почергового виконання будівельних робіт, що дає можливість уникнення зриву строків виконання будівельних робіт, а також забезпечення завершення слідчих дій».