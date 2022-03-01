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    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)

    &nbsp;Оксанченко бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу. - У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)
     Оксанченко бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.
    фото: Лана Борисова/Facebook

    Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України

    У повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.

    Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України.

    «Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію... Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже був вартий цього... Він для мене – назавжди Герой. Назавжди Живий», написала в Facebook Лана Борисова.

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    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)
    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)
    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)
    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)
    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)
    фото: Лана Борисова/Facebook

    Полковник Олександр Оксанченко – українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі. На його рахунку – більше двох тисяч льотних годин, до того ж він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.

    Він став відомий після тріумфальних польотів на авіашоу SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

    Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу знає весь світ.

    Зазначимо, протягом доби 28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та крилату .

    Теги: ЗСУ авіашоу вертоліт Герой України Володимир Зеленський президент
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    У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)