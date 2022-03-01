У повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото)

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України

У повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України.

«Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію... Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже був вартий цього... Він для мене – назавжди Герой. Назавжди Живий», – написала в Facebook Лана Борисова.

Полковник Олександр Оксанченко – українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі. На його рахунку – більше двох тисяч льотних годин, до того ж він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.

Він став відомий після тріумфальних польотів на авіашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу знає весь світ.

Зазначимо, протягом доби 28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та крилату .