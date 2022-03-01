Війська РФ несуть втрати: за добу п’ять винищувачів, колони техніки, два «Буки»

Українська бомбардувальна авіацій нанесла нищівні удари по колонах окупантів

Протягом доби 28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил.

«Війська рф понесли величезні втрати від ударів авіації, зенітних ракетних військ та ударних безпілотників Повітряних сил. Підчас зухвалого авіанальоту окупантів на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів довершили зенітні ракетні дивізіони С-300, уразивши три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили п’ять винищувачів. За попередніми даними це Су-30 та Су-35», - йдеться в повідомленні.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами і завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Успішно відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24м Повітряних сил нанесли щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пально-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

«Ну і традиційно, вчергове відзначаємо ювелірну роботу екіпажів Bayraktar TB2. Цього разу – три цілі – танк противника і два зенітних ракетних комплекси «Бук» окупантів!» – додало командування Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, європейські союзники передадуть Україні 70 винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25. У разі необхідності вони будуть базуватися в Польщі.

Повідомлялося, що Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.

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