Байден відповів, чи є загроза ядерної війни
Президент США до американців: не потрібно хвилюватися
Мешканцям США не треба турбуватися про можливу ядерну війну на тлі заяв Путіна про переведення стратегічних сил Росії в «особливий» стан готовності. Про це заявив президент США Джо Байден, пише «Укрінформ».
На одному із заходів у понеділок журналісти запитали главу Білого дому, чи варто американцям перейматися загрозою ядерної війни.
«Ні», – відповів президент США.
Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США «розглядають та аналізують» заяву президента РФ. Він також зазначив, що країна почувається впевнено на стратегічній позиції стримування, а також можливості захистити себе та своїх партнерів.
Нагадаємо, напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.
Згодом Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів».