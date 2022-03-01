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    Байден відповів, чи є загроза ядерної війни

    На запитання журналістів про ядерну війну він відповів коротко і лаконічно - Байден відповів, чи є загроза ядерної війни
    На запитання журналістів про ядерну війну він відповів коротко і лаконічно
    фото: Kevin Lamarque/ Reuters

    Президент США до американців: не потрібно хвилюватися

    Мешканцям США не треба турбуватися про можливу ядерну війну на тлі заяв Путіна про переведення стратегічних сил Росії в «особливий» стан готовності. Про це заявив президент США Джо Байден, пише «Укрінформ».

    На одному із заходів у понеділок журналісти запитали главу Білого дому, чи варто американцям перейматися загрозою ядерної війни.

    «Ні», – відповів президент США.

    Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США «розглядають та аналізують» заяву президента РФ. Він також зазначив, що країна почувається впевнено на стратегічній позиції стримування, а також можливості захистити себе та своїх партнерів.

    Нагадаємо, напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

    Згодом Пентагон відповів на погрози Путіна ядерною зброєю: «Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів».

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    Теги: США Джозеф Байден президент
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    Байден відповів, чи є загроза ядерної війни