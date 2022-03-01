Почалася процедура розгляду заявки України щодо членства в ЄС

Представник України вручив документ офіційному представнику Франції в ЄС

У понеділок 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Заявку вже зареєстрували й навіть почали процедуру розгляду.

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов повідомив у Тwitter, що вручив заявку на членство офіційному представнику Франції в ЄС Філіпу Легліз-Коста.

«Вручив підписану Президентом України заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато», – написав Ченцов.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство України у Європейському Союзі.

Спільна заява була підписана з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Україна готує заявку на членство в ЄС.

«Історична пропозиція прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера про членство України в Європейському Союзі. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!», – написав він.

Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

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