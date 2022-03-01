Ситуація важка, але Україна – смілива – очільник Польщі
Польський президент заявляє про військові злочини РФ
Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався телефоном з Володимиром Зеленський. Польський лідер зауважив, що ситуація складна, але Україна смілива. Про це йдеться у Тwitter польського лідера.
«Я щойно розмовляв з президентом @ZelenskyyUa про війну в Україні. Російські ракети та ракети, у тому числі заборонені на міжнародному рівні касетні бомби, скидають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація важка, але Україна смілива!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Польщі назвав бомбардування Києва очевидним актом терору.
Як стало відомо, Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї для боротьби з російськими окупантами. Блінкен пообіцяв надати.
До слова, ЄС передасть Україні 70 бойових літаків. Крім того, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.
Також Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення.