Ситуація важка, але Україна – смілива – очільник Польщі

Польський президент заявляє про військові злочини РФ

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався телефоном з Володимиром Зеленський. Польський лідер зауважив, що ситуація складна, але Україна смілива. Про це йдеться у Тwitter польського лідера.

«Я щойно розмовляв з президентом @ZelenskyyUa про війну в Україні. Російські ракети та ракети, у тому числі заборонені на міжнародному рівні касетні бомби, скидають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація важка, але Україна смілива!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Польщі назвав бомбардування Києва очевидним актом терору.

Як стало відомо, Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї для боротьби з російськими окупантами. Блінкен пообіцяв надати.

До слова, ЄС передасть Україні 70 бойових літаків. Крім того, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

Також Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення.

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