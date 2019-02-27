НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях



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В Агентстві перерахували найтиповіші помилки у декларації, яких припускаються декларанти, порушуючи вимоги закону про запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами аналізу декларацій під час здійснення їх повних перевірок сформувало перелік найпоширеніших помилок, які допускають суб’єкти декларування, визначивши їх топ-10. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За даними Агентства, декларанти порушують вимоги ЗУ «Про запобігання корупції» через такі типові помилки у декларації:

під час заповнення розділу 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» невірно визначають чи належить їхня посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством; не зазначають у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» відомості щодо об’єктів нерухомості, які вони або члени їх сімей на будь-якому праві використовували для проживання або які є їх зареєстрованим місцем проживання; не зазначають у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби» інформацію стосовно нерухомості та транспортних засобів: їх вартості, прав на об’єкт та дати його набуття, кадастрового номера, ідентифікаційного, реєстраційного номерів; не зазначають у розділі 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби» транспортні засоби, які «відчужені» за довіреністю. Декларанти хибно вважають, що видана довіреність на розпорядження майном від їх імені є відчуженням майна та свідчить про перехід права на це майно; не зазначають в розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї» інформацію про відповідні юридичні особи. Декларанти помилково вважають, що зазначення таких юридичних осіб в розділі 8 «Корпоративні права» є достатнім; зазначають в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» самого себе джерелом отриманого доходу; не зазначають в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» отриманих кредитів. Суб’єкти декларування хибно вважають, що зазначення кредиту в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» є достатнім; не зазначають загальний розмір фінансового зобов’язання у розділі 13 декларації; не зазначають у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» правочини, вчинені суб’єктом декларування у звітному періоді, або зазначають правочини, які вчинені членами сім’ї, тобто «зайву» інформацію; зазначають об’єкт, відчужений у звітному періоді, як наявний на кінець такого періоду.

Національне агентство звертає увагу декларантів на вказані типові помилки та нагадує, що на веб-сайті агентства для вас розміщені оновлені роз’яснення та посилання на онлайн-курс по заповненню декларацій «Декларуй ДоброЧесно», який функціонує на платформі безкоштовних онлайн курсів «Prometheus».

Нагадаємр, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.