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    Політика

    Єдиною непарламентською силою серед переможців місцевих виборів стала партія «Наш край», – експерт

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    Єдиною непарламентською силою серед переможців місцевих виборів стала партія «Наш край», – експерт

    Вадим Карасьов вважає, що на відміну від соціологічних опитувань, місцеві вибори можуть показати реальну картину симпатій виборців

    У Верховну Раду наступного скликання мають шанси пройти 6 партій, серед яких єдина непарламентська – партія «Наш край». Про це заявив політолог Вадим Карасьов, коментуючи результати місцевих виборів-2020.

    За його словами, з непарламентськими партіями на місцевих виборах більш цікава картина, ніж з парламентськими.

    «Тут (серед парламентських партій – ред.) група лідерів зрозуміла: «Слуга народу», «Батьківщина», ОПЗЖ, «Європейська солідарність» і «За майбутнє» (представлена у Раді депгрупою). Більш цікава картина з партіями непарламентськими, в яких немає фракції або групи у парламенті. Судячи з результатів місцевих виборів, у наступній Раді буде представлений «Наш край». На місцевих виборах партія отримала понад 5% депутатів у місцевих радах по всій Україні та більше 6% голів громад», – зазначає Карасьов.

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    Єдиною непарламентською силою серед переможців місцевих виборів стала партія «Наш край», – експерт
    Єдиною непарламентською силою серед переможців місцевих виборів стала партія «Наш край», – експерт

    Експерт звертає увагу на те, що у «Нашого краю» є структури і люди на місцях, є реальна активність.

    «Партія успішно провела вибори 2015 року, хоча тоді її теж не було у списках лідерів соцопитувань. «Наш край» регулярно перемагав на виборах в ОТГ в 2016-2019 рр. І зараз підтвердив свої позиції», – підсумовує політолог.

    Вадим Карасьов також вважає, що на відміну від соціологічних опитувань, місцеві вибори можуть показати реальну картину симпатій виборців. Адже багато хто з тих, хто бере участь навіть у незаангажованих соцопитуваннях, просто не доходять на виборчі дільниці.

    Теги: Батьківщина Вадим Карасьов Європейська солідарність вибори Наш край За майбутнє
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