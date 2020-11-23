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    Рейтинги «Слуги народу» та «ЄС» майже зрівнялись – агреговані цифри після місцевих виборів

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    Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії - Рейтинги «Слуги народу» та «ЄС» майже зрівнялись – агреговані цифри після місцевих виборів
    Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії

    «Слуга народу» за підсумками місцевої кампанії має агрегований результат 14,5%, «Європейська Солідарність» 13,7%

    Партія «Європейська Солідарність» зростає і майже зрівнялась з партією «Слуга народу», що стрімко втрачає електоральну підтримку. Такі дані агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

    Як свідчить дослідження, «Слуга народу» за підсумками місцевої кампанії має агрегований результат 14,5%, «Європейська Солідарність» 13,7%.

    Порівняно з виборами до парламенту у 2019 році, «Слуга народу» зменшила свою підтримку утричі (з 43,16% до 14,5%), «Європейська Солідарність» зросла з 8,1% до 13,7%.

    Третє місце за агрегованим рейтингом посідає «Опозиційна платформа – За життя» з результатом 12,5%. Партія «Батьківщина» посідає п’яте місце із результатом 8,5%, поступившись партії  «За майбутнє», яка має 8,6%.

    Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

    «Наш край» загалом підтримали 3,9%, ВО «Свобода» – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію «Сила і честь» – 2,4%, «УДАР Віталія Кличка» – 2,0%, партію «Пропозиція» – 2,2%, «Голос» – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, «Перемога Пальчевського» – 0,8%.

    Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах – це сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – у районні ради.

    Як повідомлялося, Комітет виборців України повідомив про підкуп виборців у п'яти містах.

    Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі,  Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

    Теги: ЄС Батьківщина Європейська солідарність вибори Свобода УДАР рейтинг партії партія Слуга народу Наш край Сила і честь За майбутнє
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