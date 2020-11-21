Центрвиборчком зареєстрував ще сім обраних міських голів

Другий тур голосування відбувся в чотирьох обласних центрах та трьох інших містах

Серед зареєстрованих – мери Одеси, Сум, Луцька та Херсона

На сайті Центральної виборчої комісії з’явилося повідомлення про реєстрацію семи міських голів, що перемогли під час другого туру місцевих виборів 15 листопада.

Таким чином:

в Одесі вважається обраним Геннадій Труханов;

у Сумах – Олександр Лисенко;

у Луцьку – Ігор Поліщук;

у Херсоні – Ігор Колихаєв;

у Краматорську – Олександр Гончаренко;

у Кам'янці-Подільському – Михайло Посітко;

У місті Українка Київської області обраний міським головою Олександр Туренко.

Новообрані міські голови представляють такі політичні партії: Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Довіряй ділам», «Європейська солідарність», «За майбутнє» та Партію Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Один з міських голів – самовисуванець.

У неділю, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міських голів ще в 7 обласних центрах і 5 інших містах.

Так в Дніпрі боротися за крісло міського голови будуть нинішній керівник міста Борис Філатов і кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов.

У Кривому Розі – діючий мер Юрій Вілкул і «Слуга народу» Дмитро Шевчик.

У Миколаєві виборці обиратимуть між Олександром Сенкевичем від «Пропозиції» і Владиславом Чайкою від «Опозиційної платформи - За життя».

В Ужгороді за пост міського голови змагатимуться чинний керівник міста Богдан Андріїв і кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей.

У Полтаві – Олександр Мамай від «За майбутнє» проти Сергій Іващенко від «Слуги народу».

У Львові – діючий голова міськради Андрій Садовий буде протистояти кандидату від партії «Європейська Солідарність» Олегу Синютці.