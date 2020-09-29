НАЗК виявило корупційні ризики у постанові про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів



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НАЗК здійснило моніторинг положень вже прийнятої постанови та виявило в ній корупціогенні фактори

Агентство вже не зможе проаналізувати проєкт, оскільки уряд 9 вересня встиг його прийняти

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Про це у Facebook повідомила Ліга Антитрасту.

«НАЗК виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що агентство вже не зможе проаналізувати проєкт, оскільки уряд 9 вересня встиг його прийняти.

Однак зазначається, що НАЗК здійснило моніторинг положень вже прийнятої постанови та виявило в ній корупціогенні фактори, що сприяють або можуть сприяти корупційним правопорушенням. У зв'язку із цим агентсвто надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанову до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

За інформацією Антимонопольного комітету України (АМКУ) та Міністерства внутрішніх справ, зазначений проєкт постанови до них на погодження не надходив попри те, що Міністерство фінансів у листі на уряд зазначило необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ.

Як зазначає Ліга Антитрасту, постанова фактично легалізує монопольне становище компанії «Тедіс» на ринку оптової реалізації тютюнових виробів.

Нагадаємо, 9 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про реалізацію пілотного проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів».