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    НАЗК виявило у високопосадовців незадекларованого майна на 358 млн грн. Список порушників

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    НАЗК перевірило 233 декларації посадовців - НАЗК виявило у високопосадовців незадекларованого майна на 358 млн грн. Список порушників
    НАЗК перевірило 233 декларації посадовців

    Серед топ-порушників – міністри, суддя Конституційного Суду, керівники підприємств, місцеві депутати, прокурори

    З початку проведення повних перевірок за новим Порядком проведення контролю Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на суму 358 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    «На сьогодні ми завершили перевірку 233 декларацій. Серед осіб, у деклараціях яких встановлено ознаки декларування недостовірної інформації, – міністри, заступники міністрів, судді, прокурори та депутати місцевих рад. Матеріали перевірок 42 декларацій, у яких виявлено ознаки злочинів, направлено до НАБУ, ДБР та Національної поліції», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

    Найбільшу суму недостовірних відомостей на сьогодні виявлено у таких декларантів:

    • 95,3 млн грн – Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради;
    • 60,4 млн грн – Віктор Андрєєв, перший заступник голови Шевченківської РДА у місті Києві;
    • 34,6 млн грн та 29,6 млн грн (у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – Ігор Насалик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості;
    • 27 млн грн – Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради;
    • 19,1 млн грн – Олена Глінкіна, депутат Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;
    • 9,3 млн грн – Василь Коротецький, начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції;
    • 8,2 млн грн  Валерій Клок, директор ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське»;
    • 5,5 млн грн  Олександр Холін, директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області;
    • 4,1 млн грн – Сергій Ніколайчук, колишній заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
    • 3,7 млн грн – Джемма Куценко, начальник юридичного відділу ГУ Державної казначейської служби у Київській області;
    • 3,5 млн грн – Юрій Яремчук, депутат Вінницької обласної ради;
    • 3,5 млн грн – Михайло Гульчій, начальник Управління Державної казначейської служби у Тисменицькому районі Івано-Франківської області;
    • 2,9 млн грн – Юрій Дрьомін, депутат Вишгородської районної ради Київської області;
    • 2,6 млн грн та 2,4 млн грн (у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – Сергій Бессараб, міністр у справах ветеранів.

    За результатами перевірок НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та Національної поліції 42 обґрунтованих висновків про виявлення ознак кримінального правопорушення (ст. 366-1 ККУ).

    Ще чотири обґрунтовані висновки про виявлення ознак адміністративних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (декларування недостовірної інформації на суму понад 100 прожиткових мінімумів), направлено до Нацполіції.

    Крім того, НАЗК склало та направило до суду три протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

    Перевірка інших декларацій триває. З початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 721 декларацію 559 осіб.

    З переліком осіб, декларації яких перевіряє НАЗК, а також з результатами перевірок можливо ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/35ZnIWW.

    Нагадаємо, що декларації для перевірки визначаються новим Порядком проведення контролю, а їх черговість відповідним Порядком відбору. Повна перевірка декларації триває до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

    Національна поліція України кримінал міністр депутат НАБУ декларація суддя НАЗК Олександр Новіков
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