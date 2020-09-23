НАЗК виявило у високопосадовців незадекларованого майна на 358 млн грн. Список порушників



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НАЗК перевірило 233 декларації посадовців

Серед топ-порушників – міністри, суддя Конституційного Суду, керівники підприємств, місцеві депутати, прокурори

З початку проведення повних перевірок за новим Порядком проведення контролю Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на суму 358 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«На сьогодні ми завершили перевірку 233 декларацій. Серед осіб, у деклараціях яких встановлено ознаки декларування недостовірної інформації, – міністри, заступники міністрів, судді, прокурори та депутати місцевих рад. Матеріали перевірок 42 декларацій, у яких виявлено ознаки злочинів, направлено до НАБУ, ДБР та Національної поліції», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Найбільшу суму недостовірних відомостей на сьогодні виявлено у таких декларантів:

95,3 млн грн – Михайло Чурило , депутат Ужгородської міської ради;

, депутат Ужгородської міської ради; 60,4 млн грн – Віктор Андрєєв , перший заступник голови Шевченківської РДА у місті Києві;

– , перший заступник голови Шевченківської РДА у місті Києві; 34,6 млн грн та 29,6 млн грн (у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – Ігор Насалик , колишній міністр енергетики та вугільної промисловості;

(у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – , колишній міністр енергетики та вугільної промисловості; 27 млн грн – Олег Етнарович , депутат Одеської міської ради;

, депутат Одеської міської ради; 19,1 млн грн – Олена Глінкіна , депутат Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

– , депутат Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; 9,3 млн грн – Василь Коротецький , начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції;

– , начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції; 8,2 млн грн – Валерій Клок , директор ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське»;

– , директор ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське»; 5,5 млн грн – Олександр Холін , директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області;

– , директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області; 4,1 млн грн – Сергій Ніколайчук , колишній заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

– , колишній заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; 3,7 млн грн – Джемма Куценко , начальник юридичного відділу ГУ Державної казначейської служби у Київській області;

, начальник юридичного відділу ГУ Державної казначейської служби у Київській області; 3,5 млн грн – Юрій Яремчук , депутат Вінницької обласної ради;

, депутат Вінницької обласної ради; 3,5 млн грн – Михайло Гульчій , начальник Управління Державної казначейської служби у Тисменицькому районі Івано-Франківської області;

, начальник Управління Державної казначейської служби у Тисменицькому районі Івано-Франківської області; 2,9 млн грн – Юрій Дрьомін , депутат Вишгородської районної ради Київської області;

, депутат Вишгородської районної ради Київської області; 2,6 млн грн та 2,4 млн грн (у деклараціях за 2018 та 2019 роки відповідно) – Сергій Бессараб, міністр у справах ветеранів.

За результатами перевірок НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та Національної поліції 42 обґрунтованих висновків про виявлення ознак кримінального правопорушення (ст. 366-1 ККУ).

Ще чотири обґрунтовані висновки про виявлення ознак адміністративних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (декларування недостовірної інформації на суму понад 100 прожиткових мінімумів), направлено до Нацполіції.

Крім того, НАЗК склало та направило до суду три протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Перевірка інших декларацій триває. З початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 721 декларацію 559 осіб.

З переліком осіб, декларації яких перевіряє НАЗК, а також з результатами перевірок можливо ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/35ZnIWW.

Нагадаємо, що декларації для перевірки визначаються новим Порядком проведення контролю, а їх черговість відповідним Порядком відбору. Повна перевірка декларації триває до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.