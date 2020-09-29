Зеленський вперше за рік зібрав антикорупційну раду і озвучив завдання



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Володимир Зеленський наголосив, що Антикорупційна стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння Фото: Офіс президента

Президент закликав Раду затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики для обговорення проєкту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Перед цим рада збиралася у липні 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикорупційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях», – зазначив президент.

Він зауважив, що ця стратегія передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння.

За словами глави держави, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

Зеленський нагадав, що за його президентства відбулося перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції, повернуто кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, упроваджений механізм цивільної конфіскації майна та розпочато роботу Вищого антикорупційного суду.

«Проте цього недостатньо. Суспільство очікує системних та скоординованих дій у запобіганні корупції, ефективних результатів діяльності антикорупційних органів України», – наголосив президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроект № 4135 вже зареєстрований у парламенті.

«Концептуальними підходами формування антикорупційної політики є поєднання принципів подальшого вдосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції й мінімізації корупційних проявів у найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, у тому числі за рахунок проведення реформ в економічній, соціальній, медичній, освітній, правоохоронній сферах. Практично кожна сфера цією стратегією охоплюється», – наголосив очільник уряду.

За його словами, основними пріоритетами проекту є збалансоване поєднання зазначених підходів, що дасть змогу не лише знизити рівень корупції, а й підвищити довіру громадян до органів влади та суттєво пришвидшити темпи соціально-економічного розвитку, зокрема покращити інвестиційну привабливість і розвиток бізнесу тощо.

Презентуючи проєкт Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що створення такого документа є абсолютно необхідним кроком, адже 91% українців вважають корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою.

Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.

Новіков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроєкт, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій щодо виконання стратегії.

Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. Це, у свою чергу, сприятиме більшому залученню інвестицій.

«Вже за рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто у грудні 2021 року. Загалом її термін – це п’ять років. На 2025 рік передбачена фінальна оцінка Антикорупційної стратегії», – сказав Новіков.

За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики президент закликав народних депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкт «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки».

Як відомо, антикорупційна рада Зеленського не збиралася понад рік.

Раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад антикорупційної ради.