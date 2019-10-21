НАЗК виявило порушення у звітах майже 60 партій



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Фото: УНІАН

Зокрема, порушення виявлені у звітах парламентських політичних партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та «Голос»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах 58 політичних партій. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

«НАЗК завершило аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2019 року: за результатами аналізу затверджено останні 121 висновок за зазначений звітний період. З них 58 висновків містять інформацію про виявлені порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, порушення виявлені у звітах парламентських політичних партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та «Голос».

«У звітах політичних партій, які увійшли до Верховної Ради України ІХ скликання і мають відповідні депутатські фракції, виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Протоколи про адміністративні правопорушення будуть складені уповноваженими особами Національного агентства на фізичних осіб-внескодавців», – зазначила член Національного агентства Наталія Корчак.

Інформація про виявлені порушення також міститься у висновках таких політичних партій: «Бджола», «Біла Церква разом», «Відродження України», «Влада народу», «Воля», «Всеукраїнське об’єднання «Вільність і справедливість», «Всеукраїнське об’єднання «Громада», «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Громадський рух «Народний контроль», «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», «Громадянська позиція», «Громадянський рух «Хвиля», «Громадянський союз», «Демальянс (Демократичний альянс)», «Єдина сила», «За конкретні справи», «За Україну!», «Комуністична партія України», «Конгрес українських націоналістів», «Контроль. Порядок. Справедливість», «Лейбористська партія України», «Ліберально-демократична партія України», «Народно-трудовий союз України», «Національний корпус», «Наші», «Наш край», «Об’єднання «Самопоміч», «Партія ветеранів Афганістану», «Партія захисників Вітчизни», «Партія національного відродження», «Партія поляків України», «Партія Шарія», «Патріот», «Поруч», «Правий сектор», «Право народу», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Республіканська платформа», «Рідне місто», Рух нових сил Михайла Саакашвілі» «Сила і честь», «Сила людей», «Сім’я», «Слов’янська партія», «Соборність», «Соціал-демократична партія України (Об’єднана)», «Соціалісти», «Соціал-патріотична асамблея слов’ян», «Справжні дії», «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка», «Українська морська партія Сергія Ківалова», «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю», «Українська стратегія Гройсмана», «5.10».