Правоохоронці розслідують можливе втручання в роботу прокуратури нардепа Медяника, - Разумков



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Депутат від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник Фото: Страна.ua

Дмитро Разумков зазначив, що не спілкувався ще зВ 'ячеславом Медяником, проте планує обговорити інцидент на засіданні фракції

Правоохоронці розслідують можливе втручання в роботу прокуратури депутата Верховної Ради від фракції «Слуга народу» В'ячеслава Медяника. Про це голова Ради Дмитро Разумков повідомив на брифінгу 17 жовтня.

«Буде розслідування з цього питання. Наскільки мені відомо, воно буде проводитися і за з'ясованими результатами партія і фракція дасть свою позицію», - сказав він.

Разумков зазначив, що не спілкувався ще з Медяником, проте планує обговорити інцидент на засіданні фракції.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.