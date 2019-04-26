В команді Зеленського не будуть чіпати НАБУ: перезапустять тільки САП і НАЗК



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Артем Ситник три тижні тому зустрічався з людиною Коломойського і Зеленського

Один з членів Зе!Команди частково заперечив вчорашні слова Олександра Данилюка

Команда Володимира Зеленського має намір перезапустити Національне агентство з питань запобігання корупції та подумує про зміну керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Про це в Facebook написала Галина Янченко, експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави.

«Інформація, яка сьогодні оприлюднена і тиражується окремими «громадськими активістами» щодо позиції команди Зеленського по НАБУ не відповідає дійсності. На сьогодні деталізований план дій в частині антикорупційної політики перебуває на етапі фіналізації», - повідомила Янченко.

Вона сказала, що у команді Зеленського є однозначна згода щодо потреби перезапуску НАЗК і йде дуже серйозна дискусія щодо перезапуску керівництва САП.

«Те, що стосується НАБУ – більша частина команди вважає за необхідне підтримати та підсилити НАБУ інституційно», - написала Янченко.

За її словами, у плані на перші 100 днів майбутнього президента обговорюється ініціатива щодо надання НАБУ права на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку, на чому наполягає експертне середовище.

Нагадаємо, 25 квітня член команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк публічно заявив, що «пріоритет номер один - це перезапуск антикорупційної інфраструктури (САП і НАБУ)». «Зрозуміло, що потрібно перезапускати агентство з питань боротьби з корупцією (НАБУ). У його поточному стані - воно що є, що його немає, це орган для політичних переслідувань», - сказав Данилюк.

Слід указати, що 3 квітня, між першим та другим турами голосування директор НАБУ Артем Ситник провів зустріч з адвокатом Ігоря Коломойського і членом команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Андрієм Богданом. Зустріч організував та був присутнім на ній антикорупційний активіст Віталій Шабунін.