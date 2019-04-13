Учасники руху «Люди важливі» оголосили про створення партії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com / III Форум руху «Люди важливі»

Установчі збори партії «Люди важливі» заплановані на 18 травня

В Україні з'явиться праволіберальна політична партія «Люди важливі». Про це учасники однойменного руху оголосили під час форуму «Вибір важливий», який відбувся 13 квітня в Києві. Установчі збори партії призначені на 18 травня.

Захід відвали понад 1000 учасників. Форум відбувся під гаслом «Вибір важливий» і об’єднав лідерів суспільної думки: власників бізнесу, рейтингових блогерів та журналістів, регіональних та галузевих лідерів.

В якості учасників дискусійної панелі у Форумі взяли участь представник штабу Петра Порошенка Ростислав Павленко та спікер передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Також учасниками панелі були міністр інфраструктури України Володимир Омелян, економіст Павло Шеремета, політолог Тарас Березовець та заступник голови Стратегічної групи радників при Кабміні Павло Кухта.

Під час заходу учасники руху «Люди важливі» представили документ із «червоними лініями» для наступного gрезидента, що символізують низку вимог. Йшлося, зокрема, про необхідність вступу України в ЄС та НАТО, оновлення суддівського корпусу, завершення антикорупційної реформи, запуск антикорупційного суду, перезавантаження САП та НАЗК, підтримку земельної реформи та масштабної приватизації державних підприємств тощо.

Окрім того, організатори заходу підбили підсумки останніх п’яти років в Україні, представивши аналіз коаліційної угоди «Європейська Україна», яку в 2014-му році підписали п’ять фракцій у Верховній Раді.

Під час Форуму відбулися своєрідні дебати між представниками кандидатів у президенти: Ростиславом Павленком та Дмитром Разумковим. До дискусійної панелі також долучилися Володимир Омелян, Павло Шеремета та Тарас Березовець.

«В нас залишається тиждень, за який обидва кандидати у Президенти мають озвучити чіткі рішення. Я хочу почути від них конкретні фрази: «Я відповідаю за економіку, вона є зоною мого впливу», «Ми ставимо за ціль економічне зростання у 10%», «Ми допомагатимемо малому та середньому бізнесу», «Я не підпишу дефіцитного бюджету». Та я реаліст і сумніваюся це почути від обох кандидатів. Водночас вірю — це скаже рух «Люди важливі», — зазначив Павло Шеремета.

Кульмінацією заходу стало оголошення про створення нової праволіберальної партії «Люди важливі».

Основні ідеологічні засади нової політсили викладені у Маніфесті українських лібералів. Зокрема, партія виступатиме за створення держави-сервісу, забезпечення свободи особистості і верховенства права, забезпечення вільного ринку землі, зменшення податкового тиску, запровадження е-врядування.

«Маніфест українських лібералів вже об'єднав усіх, хто справді вірить у якісні і змістовні зміни. Правий лібералізм – це про свободу особистості. Давайте об'єднуватися навколо реальних змін, бо справа не в тому, кого оберуть президентом. Справа в тому, що робитимемо ми. Ми обираємо діяти і оголошуємо про створення нової політичної сили»,– заявив депутат Київради, голова депутатської групи «Київська команда», учасник руху «Люди важливі» Сергій Гусовський.

«Люди важливі» – праволіберальний рух, в основі ідеологічного світогляду якого є пріоритет людини-громадянина, її особистої, економічної, політичної свободи та гідності.

До координаційної ради руху «Люди важливі» входять: перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, депутат Київради, голова депутатської групи «Київська команда» Сергій Гусовський, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, голова Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук, підприємниця, координатор ініціативи «Кадровий резерв України» Олена Шуляк, депутати Київради від «Київської команди» Андрій Осадчук та Вадим Васильчук, член наглядової ради ДП «Прозорро.Продажі» Дмитро Сенниченко, заступник голови Стратегічної групи радників при Кабміні Павло Кухта та інші.