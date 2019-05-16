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    НАЗК заявило у поліцію на одного з мерів та п'ятьох посадовців

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    НАЗК заявило у поліцію на одного з мерів та п'ятьох посадовців

    Ознаки кримінальних правопорушень виявлено в діях Чорноморського міського голови та п’ятьох чиновників

    Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у діях Чорноморського міського голови та п’ятьох посадовців. Про це агентство повідомило органи Національної поліції, направивши обґрунтовані висновки. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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    «НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень - подання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та умисне неподання декларацій», - повідомили у НАЗК.

    Вказано, що за результатами повної перевірки декларації за 2015 рік Чорноморського міського голови Валерія Хмельнюка Національне агентство виявило подання недостовірних відомостей. Міський голова не зазначив інформацію про акції компанії в Литовській Республіці на суму 28,9 тис. євро, що належали його дружині, додали в агентстві.

    Тож, обґрунтований висновок щодо виявлених ознак кримінального правопорушення - декларування недостовірної інформації - направлено до Національної поліції.

    Також органи Нацполіції повідомлено про неподання декларацій після звільнення 5-ма колишніми посадовцями територіальних органів Пенсійного фонду, ДФС та адміністрації місцевої ради, зазначили у НАЗК.

    «Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали», - підсумували в агентстві.

    Як повідомлялось, НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях.

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