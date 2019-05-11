НАЗК викликало Вілкула для надання пояснень



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Народний депутат Олександр Вілкул

Неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шістьох осіб для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошено дати пояснення народного депутата Олександра Вілкула, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №10 Данила Добуша, в.о. директора Комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шосткинської міської ради Олександра Жука, директора Полянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради (Житомирська область) Людмилу Яковчук.

За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані – депутата Київської міської ради Олену Антонову та депутата Запорізької обласної ради сьомого скликання Віталія Литовку.

Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.