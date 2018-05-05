Названа нова дата суду над бразильським бойовиком Маркусом Лусваргі

Про причини перенесення судового засідання у «справі Лусваргі» з 6 на 7 травня не повідомляється

Павлоградський міськрайсуд Дніпропетровської області переніс на 7 травня розгляд справи бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР». Про це повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець, передає «Укрінформ». Максимець додала, що у понеділок прокурор клопотатиме у суді про обрання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Еспресо.TV Маркус Лусваргі

Про причини перенесення судового засідання у «справі Лусваргі» з 6 на 7 травня не повідомляється

Павлоградський міськрайсуд Дніпропетровської області переніс на 7 травня розгляд справи бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР». Про це повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець, передає «Укрінформ».

Максимець додала, що у понеділок прокурор клопотатиме у суді про обрання для Лусваргі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому причини перенесення дати засідання невідомі, зазначила речниця столичної прокуратури. «Нам просто повідомили, що потрібно зробити явку. Наш прокурор уже підписав відрядження і у понеділок буде у Павлограді», - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що підготовче засідання з розгляду справи Рафаеля Маркуса Лусваргі призначене на 6 червня.

Як відомо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що колишній бойовик Лусваргхі мешкає на території Свято-Покровського Голосіївського монастиря. Як повідомляв «Главком», 4 травня представники націоналістичних організацій затримали його і відвели до Служби безпеки.

Згодом СБУ поінформувала, що громадянин Бразилії Рафаель Маркус Лусваргі з вересня 2014 по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» терористичної організації «ДНР». Лусваргі був задіяний, зокрема, у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

Щодо нього слідчими СБУ здійснювалося кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 Кримінального кодексу України.