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    Прокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР» Лусваргі

    Засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області
    Прокуратура Києва планує подати на розгляд суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бразильцю Рафаелю Маркусу Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР». Про це йдеться у заяві прокуратури Києва. Повідомляється, що засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді
    • Сьогодні, 06:25
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    Націоналісти затримали&nbsp;Лусваргі 4 травня
    Фото: Уніан
    Націоналісти затримали Лусваргі 4 травня

    Засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області

    Прокуратура Києва планує подати на розгляд суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бразильцю Рафаелю Маркусу Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР».

    Про це йдеться у заяві прокуратури Києва.

    Повідомляється, що засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області 6 червня.

    Водночас у прокуратурі додали, що на сьогодні «інших правових підстав для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для Лусваргі законом не передбачено».

    «Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що станом на вечір п'ятниці Лусваргі перебуває в СБУ, де з ним «проводяться відповідні процесуальні дії».

    Напередодні ввечері в СБУ інформували, що з колишнім бойовиком «ДНР» Рафаелем Лусваргхі будуть проведені певні слідчі дії.

    Нагадаємо, 4 травня активісти націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки.

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