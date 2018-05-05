Прокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР» Лусваргі

Засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області

Прокуратура Києва планує подати на розгляд суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бразильцю Рафаелю Маркусу Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР». Про це йдеться у заяві прокуратури Києва. Повідомляється, що засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Націоналісти затримали Лусваргі 4 травня

Засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області

Прокуратура Києва планує подати на розгляд суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бразильцю Рафаелю Маркусу Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР».

Про це йдеться у заяві прокуратури Києва.

Повідомляється, що засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області 6 червня.

Водночас у прокуратурі додали, що на сьогодні «інших правових підстав для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для Лусваргі законом не передбачено».

«Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що станом на вечір п'ятниці Лусваргі перебуває в СБУ, де з ним «проводяться відповідні процесуальні дії».

Напередодні ввечері в СБУ інформували, що з колишнім бойовиком «ДНР» Рафаелем Лусваргхі будуть проведені певні слідчі дії.

Нагадаємо, 4 травня активісти націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки.