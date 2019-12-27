Названа причина авіакатастрофи в Казахстані



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Фото: twitter.com/yujanka1925

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Роман Скляр, повідомляють казахські ЗМІ.

Зазначимо, що в результаті катастрофи загинули щонайменше 15 людей. Серед постраждалих двоє українців, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю.

За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи літака Bek Air, який здійснював рейс з Алмати в Нур-Султан в Казахстані, вижили 60 людей зі 100.

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

«Всього на борту літака знаходилося п'ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану», - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ країни.

У свою чергу, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив свої співчуття.

«З глибоким сумом сприйняв звістку про жертв і постраждалих в результаті аварії літака авіакомпанії Air Bek. Поділяючи гіркоту втрати, висловлюю слова співчуття рідним і близьким загиблих, а всім постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання», - сказав він.

Також опубліковані імена пілотів літака, що впав: капітан Марат Муратбаєв і другий пілот Міржан Мулдакулов.