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    Названа причина авіакатастрофи в Казахстані

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    Названа причина авіакатастрофи в Казахстані
    Фото: twitter.com/yujanka1925

    Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів

    Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Роман Скляр, повідомляють казахські ЗМІ.

    Зазначимо, що в результаті катастрофи загинули щонайменше 15 людей. Серед постраждалих двоє українців, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю.

    За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи літака Bek Air, який здійснював рейс з Алмати в Нур-Султан в Казахстані, вижили 60 людей зі 100.

    Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

    «Всього на борту літака знаходилося п'ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану», - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ країни.

    У свою чергу, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив свої співчуття.

    «З глибоким сумом сприйняв звістку про жертв і постраждалих в результаті аварії літака авіакомпанії Air Bek. Поділяючи гіркоту втрати, висловлюю слова співчуття рідним і близьким загиблих, а всім постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання», - сказав він.

    Також опубліковані імена пілотів літака, що впав: капітан Марат Муратбаєв і другий пілот Міржан Мулдакулов.

    авіакатастрофа Казахстан літак президент Нурсултан Назарбаєв
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