  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакатастрофа в Казахстані: МВС почало розслідування

    • Розсилка
    Авіакатастрофа в Казахстані: МВС почало розслідування

    Відкрита справу за фактом порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту

    Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей. Про це повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

    Відкрита справа за статтею 344 частина 3 («Порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту») КК РК.

    За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи літака Bek Air, який здійснював рейс з Алмати в Нур-Султан в Казахстані, вижили 60 людей зі 100.

    Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу. За останніми даними загинули 15 осіб.

    Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова.

    Випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова
    Випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова

    У свою чергу, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив свої співчуття.

    «З глибоким сумом сприйняв звістку про жертв і постраждалих в результаті аварії літака авіакомпанії Air Bek. Поділяючи гіркоту втрати, висловлюю слова співчуття рідним і близьким загиблих, а всім постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання», - сказав він.

    Також опубліковані імена пілотів літака, що впав: капітан Марат Муратбаєв і другий пілот Міржан Мулдакулов.

    МВС авіакатастрофа Казахстан літак розслідування президент Нурсултан Назарбаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ