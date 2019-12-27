Авіакатастрофа в Казахстані: МВС почало розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відкрита справу за фактом порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту

Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей. Про це повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

Відкрита справа за статтею 344 частина 3 («Порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту») КК РК.

За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи літака Bek Air, який здійснював рейс з Алмати в Нур-Султан в Казахстані, вижили 60 людей зі 100.

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей. На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу. За останніми даними загинули 15 осіб.

Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова.

Випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова

У свою чергу, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив свої співчуття.

«З глибоким сумом сприйняв звістку про жертв і постраждалих в результаті аварії літака авіакомпанії Air Bek. Поділяючи гіркоту втрати, висловлюю слова співчуття рідним і близьким загиблих, а всім постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання», - сказав він.

Також опубліковані імена пілотів літака, що впав: капітан Марат Муратбаєв і другий пілот Міржан Мулдакулов.