  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Казахстані розбився пасажирський літак з сотнею пасажирів на борту

    • Розсилка
    <span>Літак впав під час зльоту</span> - У Казахстані розбився пасажирський літак з сотнею пасажирів на борту
    Літак впав під час зльоту

    Літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан

    Літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого було 100 осіб, зазнав аварії поблизу Алмати в Казахстані.

    Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомляє РИА Новости.

    Зазначається, що літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан.

    За інформацією казаського видання informburo.kz, літак впав під час зльоту.

    Наразі відомо про дев’ятьох загиблих. Причини та точна кількість жертв встановлюються.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття родичам загиблих і повідомив, що винні в авіакатастрофі понесуть покарання згідно із законом.

    До слова, нещодавно у Венесуелі літак Beechcraft 100 King Air зазнав аварії за вісім кілометрів від аеропорту Каракаса. В результаті події загинули дев'ять осіб.

    авіакатастрофа літак смерть аеропорт президент Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ