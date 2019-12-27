У Казахстані розбився пасажирський літак з сотнею пасажирів на борту



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Літак впав під час зльоту

Літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан

Літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого було 100 осіб, зазнав аварії поблизу Алмати в Казахстані.

Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан.

За інформацією казаського видання informburo.kz, літак впав під час зльоту.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих. Причини та точна кількість жертв встановлюються.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття родичам загиблих і повідомив, що винні в авіакатастрофі понесуть покарання згідно із законом.

До слова, нещодавно у Венесуелі літак Beechcraft 100 King Air зазнав аварії за вісім кілометрів від аеропорту Каракаса. В результаті події загинули дев'ять осіб.