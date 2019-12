У Казахстані розбився пасажирський літак з сотнею пасажирів на борту

Літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан

Літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого було 100 осіб, зазнав аварії поблизу Алмати в Казахстані.

Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан.

За інформацією казаського видання informburo.kz, літак впав під час зльоту.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих. Причини та точна кількість жертв встановлюються.

#UPDATE Plane crashes in Kazakhstan, government says, 9 reported dead.(AFP news agency) #Kazakhstan #Almaty (Source: Express) pic.twitter.com/iqLO1I0UsS

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття родичам загиблих і повідомив, що винні в авіакатастрофі понесуть покарання згідно із законом.

Plane with 100 on board crashes near airport in #Kazakhstan's #Almaty, 7 dead.



Read more: https://t.co/fZr5AakxZQ pic.twitter.com/QfIHgBL3oM