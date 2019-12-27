У Казахстані розбився пасажирський літак з сотнею пасажирів на борту
Літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан
Літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого було 100 осіб, зазнав аварії поблизу Алмати в Казахстані.
Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомляє РИА Новости.
Зазначається, що літак летів з Алмати в столицю Казахстану Нур-Султан.
За інформацією казаського видання informburo.kz, літак впав під час зльоту.
Наразі відомо про дев’ятьох загиблих. Причини та точна кількість жертв встановлюються.
#UPDATE Plane crashes in Kazakhstan, government says, 9 reported dead.(AFP news agency)#Kazakhstan #Almaty— Gurkanwal Singh (@RealGurkanwal) 27 грудня 2019 р.
(Source: Express) pic.twitter.com/iqLO1I0UsS
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття родичам загиблих і повідомив, що винні в авіакатастрофі понесуть покарання згідно із законом.
Plane with 100 on board crashes near airport in #Kazakhstan's #Almaty, 7 dead.— NDTV (@ndtv) 27 грудня 2019 р.
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До слова, нещодавно у Венесуелі літак Beechcraft 100 King Air зазнав аварії за вісім кілометрів від аеропорту Каракаса. В результаті події загинули дев'ять осіб.