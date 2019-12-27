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    У світі

    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані

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    За даними рятувальних служб, серед 100 людей у літаку є вцілілі - З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    За даними рятувальних служб, серед 100 людей у літаку є вцілілі
    Фото: Denis Krivosheyev, Facebook

    Борт при зльоті почав втрачати висоту, пробив бетонну загорожу і вдарився у двоповерхову споруду

    Біля аеропорту Алмати в Казахстані сталася авіакатастрофа: упав літак місцевої авіакомпанії Bek Air.

    Про обставини трагедії повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту Алмати. За її даними, рейс 2100 із Алмати до столиці Казахстану міста Нур-Султан (колишня Астана) відбув за планом о 7:05 ранку 27 грудня за місцевим часом. Однак невдовзі літак зник із радарів диспетчерів.

    На його борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Наразі підтверджено загибель 14 осіб.

    Борт о 7:22 при зльоті почав втрачати висоту, пробив бетонну загорожу і вдарився у двоповерхову споруду. Загоряння на місці падіння літака не сталося. За даними рятувальних служб, серед людей у літаку є вцілілі. Триває евакуація постраждалих із місця трагедії.

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    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані
    З’явилися фото і деталі масштабної авіакатастрофи у Казахстані

    За словами очевидців, деяких людей забирають від входу в термінал аеропорту. Фото та відеозйомку на місці катастрофи невдовзі заборонили.

    Як відомо, у п'ятницю вранці, 27 грудня, літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого було 100 осіб, розбився поблизу Алмати в Казахстані.

    авіакатастрофа Казахстан літак аеропорт аварія
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