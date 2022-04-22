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    Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області

    Літак упав у районі Михайлівки Запорізького району&nbsp; - Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області
    Літак упав у районі Михайлівки Запорізького району 
    фото: zoda.gov.ua

    Розбився літак, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода

    Причиною падіння літака в районі Михайлівки Запорізької області став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    «Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак Ан-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори», - йдеться в повідомленні.

    У результаті авіакатастрофи одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

    Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.

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    Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області
    Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області
    Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області

    Згодом з'явилося відео з місця катастрофи.

    Теги: авіакатастрофа війна літак Україна Запорізька область
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    Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області