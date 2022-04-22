Названа причина катастрофи літака в Запорізькій області
Розбився літак, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода
Причиною падіння літака в районі Михайлівки Запорізької області став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
«Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак Ан-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори», - йдеться в повідомленні.
У результаті авіакатастрофи одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.
Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.
Згодом з'явилося відео з місця катастрофи.