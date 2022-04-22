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    На Запоріжжі впав літак АН-26: є постраждалі

    Ці літаки беруть участь у багатьох міжнародних операціях - На Запоріжжі впав літак АН-26: є постраждалі
    Ці літаки беруть участь у багатьох міжнародних операціях
    фото з відкритих джерел

    Аварія сталася у Вільнянському районі області

    У п'ятницю, 22 квітня, у Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

    Зазначається, що літак АН-26 виконував технічний рейс.

    «Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що Ан-26 це – український військово-транспортний літак, розроблений у КБ Антонова. На озброєнні ЗСУ перебуває близько 30 таких літаків, більшість у грузовій модифікації. Ці літаки беруть участь у багатьох міжнародних операціях. Також використовуються як санітарні літаки.

    Нагадаємо, що 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26Ш Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

    Відомо, що у Гостомелі окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». Це трапилось в перший день війни, 24 лютого. У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак аварія Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі впав літак АН-26: є постраждалі