На Запоріжжі впав літак АН-26: є постраждалі

Аварія сталася у Вільнянському районі області

У п'ятницю, 22 квітня, у Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що літак АН-26 виконував технічний рейс.

«Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ан-26 це – український військово-транспортний літак, розроблений у КБ Антонова. На озброєнні ЗСУ перебуває близько 30 таких літаків, більшість у грузовій модифікації. Ці літаки беруть участь у багатьох міжнародних операціях. Також використовуються як санітарні літаки.

Нагадаємо, що 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26Ш Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

Відомо, що у Гостомелі окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». Це трапилось в перший день війни, 24 лютого. У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія».