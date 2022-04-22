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    Події в Україні

    Падіння літака у Запорізькій області: перші подробиці

    Падіння літака у Запорізькій області: перші подробиці
    фото з відкритих джерел

    Це цивільний літак, який виконував технічний рейс

    Літак Ан-26, який сьогодні впав у Запорізькій області, не належить Збройним силам України. Це цивільний літак, який виконував технічний рейс. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

    «Це цивільний літак, який ніякого відношення до ЗСУ не має. Це черговий злочин РФ, яка збиває мирні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт відношення до Збройних сил України не має», – наголосив Веніславський.

    Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс. Повідомлялось про постраждалих. «Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом», – повідомляли в Запорізькій ОВА.

    До слова, у Гостомелі окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». Це трапилось в перший день війни, 24 лютого. У четвер, 21 квітня, бійці ЗСУ ліквідували ще один ворожий літак на Харківщині.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Падіння літака у Запорізькій області: перші подробиці