Листи з Луганська. Середня освіта: Москва стерла всі згадки про Україну

Україну в школах не згадують, про неї не говорять и не читають її письменників

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Рассказывая о среднем образовании в «республике» нужно сказать о двух вещах – среднее образование бесплатно и оно осуществляется по российским стандартам. Собственно, это две ключевые позиции, и обе достаточно спорные.

Все учебные пособия, по которым осуществляется среднее образование в «республике», пришли в российской гуманитарке. Рабочие тетради родители покупают за свой счет, часто переплачивая за них от 30% и выше поставщикам из России. Практически во всех пособиях Россия подаётся нашей Родиной со столицей в Москве, понятно, что ни «республика», ни Луганск в этих книгах не упоминаются, как не упоминается и Украина, что существенно искажает представление ребенка о географии своего края и народах, населяющих его.

В образовательном пространстве любого уровня аккредитации украинского языка нет. В конце 2019/2020 года украинский язык был выведен на уровень необязательного факультатива с одним часом в неделю только устных занятий без домашних заданий. В связи карантином и, как следствие, очно-заочной системой преподавания любые внеурочные занятия не проводятся, украинский язык в том числе. И в этом случае можно говорить о потерянном поколении тех, кто никогда не слышал украинский язык во всей его мелодичности и красоте и уже не сможет свободно говорить на нем.

Учителя украинского переквалифицировались в учителей русского языка, что в свою очередь добавило часов и ставок институту последипломного образования. Работать с дипломом только учителя украинского языка в «республике» нельзя. То есть бывших учителей украинского языка переучивают бывшие учителя украинского языка. Вместе с запретом на украинский язык автоматически пошел запрет на все мейд ин Украина – защищенные по украинской филологии кандидатские и докторские, научные публикации в украинских СМИ. Но это весьма занятная вещь. О докторе филологических наук говорить как бы стыдно, но быть заслуженным работником образования Украины по-прежнему почетно. Выход из сложной ситуации с докторскими по филологии один – написать и защитить новую научную работу по «нейтральным» направлениям, что весьма приветствуется в «республике».

Из нового – изменения условного рейтинга учебных заведений. Это связано и с заменой руководства, и с выездом педагогического состава школ. То есть сказать, какие школы в «республике» престижны в настоящее время достаточно сложно, потому что понятие престижности все шесть лет базируется на еще украинском рейтинге. В «республике» нет частных школ, но есть огромное количество платных образовательных услуг. Из нового – имена учебных заведений. Просто школы без имени вы уже не найдете. Это и герои прошлых войн, и афганской войны, и нынешние герои.

Весьма условно понятие бесплатного среднего образования. Есть негласное понятие фондов, куда вносят якобы добровольно свои пожертвования родители. Сумма установлена, и колеблется в зависимости от рейтинга учебного заведения. Чем выше рейтинг школы, тем выше взносы. Это как бы плата за имя и способ формирования так называемой школьной элиты. За счет родителей в классах делаются ремонты, покупается мебель, аксессуары, техника. И чем выше рейтинг учебного заведения и мода на него, тем выше будет выходить сумма ежемесячных взносов.

Показательной является борьба с коррупцией в учебных заведениях. Выливается это в комичные формы – нельзя писать в родительских чатах о деньгах, нельзя дарить пышных букетов на праздники, но модно дарить конверты с деньгами буквально всем, с кем сопряжена жизнь ребенка в школе: учителям-предметникам, классному руководителю, завучу, психологу. Это что-то вроде вежливости, когда к каждому празднику учитель получает конверт от класса и отдельно от тех, кто особо ему признателен за его заслуги. Учителями активно поддерживается иллюзия плохой жизни: высокие требования, низкая зарплата. И вместе с тем школы «республики» на 80% укомплектованы пенсионерами, кто получает кроме заработной платы две пенсии.

Распространена также целая сетка платных услуг от школьного учителя: завести ребенка домой или на секцию после уроков, выполнить с ним домашнее задание, провести дополнительные занятия или удержать в классе до прихода родителей.

Одной из популярных платных услуг для многих остаются занятия украинским языком с детьми. Кто-то учит детей в украинских школах дистанционно, кто-то планирует поступление ребенка в украинские вузы. Часто оплата за такие занятия осуществляется не только в денежном эквиваленте, но и продуктами питания или услугами по бартеру.

За последние шесть лет школьное образование приобрело весьма гротескные черты – это бесконечные конкурсы рисунков, поделок, писем, марши, шествия, свечи памяти, сборы макулатуры, субботники и прочее, что активно популяризируется в СМИ.

Ещё один штрих последних шести лет – запрет на все украинское. Украину не вспоминают, о ней не говорят и не читают ее авторов. С полок исчезли все книги украинских авторов, портреты со стены и экспозиции украинского прошлого – венки, колоски, глечики, рушники. Как будто не было такой страны вовсе, чтобы о ней говорить на школьных уроках. И перечисляя народности, населяющие нашу страну, в школьных учебниках упоминаются народы крайнего севера с их традициями, но нигде не упоминается Украина.

Еще один интересный штрих – доступность рейтинговых учебных заведений для широких масс населения. Если до 2014 года многие и мечтать не могли попасть в 30-ю или 36-ю школы Луганска, а брали туда после тестирования и часто взятки директору школы, то сейчас в контингенте учащихся можно увидеть не только детей «министров», но и простых смертных, а эскадрон машин по утрам возле школ перестал быть выставкой элитных иномарок, что говорит об изменении уровня жизни в целом.

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