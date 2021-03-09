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    Реєстрація на ЗНО-2021 завершена. Які найпопулярніші предмети, дати проведення

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    Математика увійшла до напопулярніших предметів ЗНО 2021 року - Реєстрація на ЗНО-2021 завершена. Які найпопулярніші предмети, дати проведення
    Математика увійшла до напопулярніших предметів ЗНО 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Для участі у ЗНО-2021 зареєструвалися понад 318 тис. охочих

    5 березня завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. За попередніми даними, станом на 5 березня, було зареєстровано 318946 осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

    Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

    Найпопулярніші предмети ЗНО, які обирають учні цього року

    • українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
    • математика – 242834 особи (65652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
    • історія України – 247109 осіб;
    • географія – 147207 осіб;
    • англійська мова – 122681 особа;
    • біологія – 104664 особи;
    • фізика – 26911 осіб;
    • хімія – 10338 осіб;
    • німецька мова – 1965 осіб;
    • французька мова – 464 особи:
    • іспанська мова – 149 осіб.

    Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.

    Графік основної сесії ЗНО-2021

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за наступним графіком:

    • 21 травня – хімія;
    • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
    • 25 травня – англійська мова;
    • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
    • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
    • 4 червня – історія України;
    • 7 червня – фізика;
    • 10 червня – біологія;
    • 15 червня – географія.

    Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

    Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

    Більш детально про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки реєстрація учні
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