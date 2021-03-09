Реєстрація на ЗНО-2021 завершена. Які найпопулярніші предмети, дати проведення

Математика увійшла до напопулярніших предметів ЗНО 2021 року

Для участі у ЗНО-2021 зареєструвалися понад 318 тис. охочих

5 березня завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. За попередніми даними, станом на 5 березня, було зареєстровано 318946 осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Дату подання документів до регіонального центру оцінювання якості освіти визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть.

Найпопулярніші предмети ЗНО, які обирають учні цього року

українська мова і література – 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);

математика – 242834 особи (65652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);

історія України – 247109 осіб;

географія – 147207 осіб;

англійська мова – 122681 особа;

біологія – 104664 особи;

фізика – 26911 осіб;

хімія – 10338 осіб;

німецька мова – 1965 осіб;

французька мова – 464 особи:

іспанська мова – 149 осіб.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою сервісу.

Графік основної сесії ЗНО-2021

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за наступним графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

Більш детально про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.