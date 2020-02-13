Названо найпопулярніші маршрути поїздів в Україні



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Найпопулярніші маршрути визначали за кількістю перевезених пасажирів

«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за кількістю перевезених пасажирів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«ТОП-5 поїздів у внутрішньому сполученні за кількістю перевезених пасажирів у 2019 році: №45/46 «Ужгород-Лисичанськ» – 1,17 млн пасажирів, №137/138 «Хмельницький-Лисичанськ» – 1,04 млн пасажирів, №121/122 «Миколаїв-Рівне» – 816 тис. пасажирів, №69/70 «Маріуполь-Львів» – 808 тис. пасажирів, №141/142 «Львів-Бахмут» – 777 тис. пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до 8 березня українцям призначили 15 додаткових поїздів. Додаткові потяги зі столиці призначені в напрямках: Львів, Ужгород, Чернівці, Ковель, Жмерика, Вінниця, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Дніпро. Крім того, додаткові поїзди призначені за напрямами Покровськ-Харків, Одеса-Дніпро-Кривий Ріг - Одеса, Львів-Дніпро, Львів-Одеса.

Згідно зі списком, поїзд №181/182 Київ-Львів відправлятиметься зі Львова 6 і 9 березня, з Києва відправлення - 7 та 10 березня.

Нагадаємо, що у березні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати - 10. Всього на суботу і неділю за календарем випаде дев'ять днів, але оскільки 8 березня - неділя, то понеділок, 9 числа, стане вихідним днем.



