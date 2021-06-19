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    Названо причину, через яку Україна очолила рейтинг країн із найвищим ризиком посухи (карта)

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    Україні загрожує посуха - Названо причину, через яку Україна очолила рейтинг країн із найвищим ризиком посухи (карта)
    Україні загрожує посуха
    Ілюстративне фото

    Рейтинг складали з урахуванням трьох показників – сільськогосподарського, промислового і регіонального

    Інститут світових ресурсів опублікував перелік країн, яким загрожує посуха. Очолили його аж ніяк не африканські країни, що межують з Сахарою. На першому місці за кількістю ризиків опинилася Молдова, а от на друге місце потрапила Україна, повідомляє World Resources Institute.__199016160_5993924657291956_1182987331832793555_nЗагалом у списку WRI (World Resources Institute) – 138 держав. Їх розташували, проаналізувавши сільськогосподарські, промислові та регіональні показники.

    Україна і Молдова мають найвищий ризик посухи у світі серед 138 країн. Про це свідчать дані дослідження Інституту світових ресурсів.

    Перша п'ятірка країн із відчутним рівнем загрози (з коефіцієнтом у 0,75 і вище) – це Молдова, Україна, Бангладеш, Індія й Сербія.199016160_5993924657291956_1182987331832793557Рейтинг складали з урахуванням трьох показників – сільськогосподарського, промислового і регіонального.

    Зокрема, фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.

    Утім, варто зауважити, що багато країн Африки до рейтингу не потрапили через відсутність доступу до даних для аналізу.

    Як повідомлялося раніше, Українців чекає аномальне літо. Екологи б’ють на сполох.

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    Теги: клімат Молдова Сербія Індія Бангладеш літо
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    Названо причину, через яку Україна очолила рейтинг країн із найвищим ризиком посухи (карта)