Велика Херсонська посуха. Вчені дізналися, чому зникло найбільше море на Землі

Нове дослідження показало, що море Паратетіс пережило чотири катастрофічних цикли, пов'язаних зі змінами клімату

Міжнародна група вчених дослідила геологію і умови існування найбільшого моря в історії Землі, Паратетіса, і змогла дізнатися, куди зникла його вода.

За словами дослідників, море пережило кілька катастрофічних циклів, викликаних змінами клімату, пише Naked science.

Паратетіс – це море, яке існувало на нашій планеті 34 мільйони років тому. Іноді його називають океаном, оскільки воно є найбільшим морем в історії Землі, яке простягалося від сучасної Франції до Алтаю. Але 10-14 мільйонів років тому Паратетіс перетворився на озеро, а п'ять мільйонів років тому взагалі зник.

Нове дослідження, проведене вченими, показало, що Паратетіс пережив чотири катастрофічних цикли, пов'язаних зі змінами клімату. Вони спочатку зменшили розміри моря, а потім погубили більшу частину видів, що мешкали в ньому.

Багато з цих видів були унікальні, в цьому морі жили навіть кити. В ході дослідження вчені вивчили скам'янілості, геологію і осадові відкладення навколо Чорного моря, на місці якого колись розташовувалася частина Паратетіса. Крім того, вчені скористалися комп'ютерним моделюванням. Виявилося, що найсильніше падіння рівня води сталося між 7,65 і 7,9 мільйона років тому.

У цей період, який назвали Великою Херсонською посухою, рівень води в морі впав на 250 метрів. Це розділило його на кілька озер, які не підходили для життя більшості видів. На піку ж свого існування Паратетіс вміщував у 10 разів більше води, ніж всі сучасні озера Землі. Вплинули на зникнення Паратетіса і температурні зрушення, і кількість опадів в Євразії, коли ліси змінювалися відкритими місцевостями.

Нагадаємо, картографи офіційно визнали та додали на мапу світу ще один океан – Південний. Тепер на планеті їх п’ять.