Українців чекає аномальне літо. Екологи б’ють на сполох

Літо в Україні буде дуже спекотним

Фахівці розповіли, як аномальне літо вплине на урожай

Літо в Україні за прогнозами кліматологів буде дуже спекотне і з високою температурою. Степу атакуватиме посуха, а ярі культури передчасно дозріватимуть.

За прогнозами екологів, 2021-й рік буде ще спекотніше, ніж попередній. Це призведе до проблеми з врожайністю, пересихання річок, а питання з питною водою буде загострюватися не тільки в нашій країні, а й у всьому світі.

«Очікується, що 2021-й рік буде значно тепліше попереднього, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30℃. Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха», – кажуть фахівці.

Такі зміни клімату можуть спровокувати передчасне дозрівання ярих культур і одночасно знизити їх врожайність. А ось умови вегетації для озимої пшениці стануть більш сприятливими. Також озимий ріпак краще буде рости в північних регіонах і гірше в степу. На північ перемістяться і зони вирощування сої та соняшнику.

Вирощування кукурудзи може стати проблематичним. Також прогнозується поширення різних хвороб рослин, шкідників і активізація бур’янів.

Нагадаємо, погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів.

При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

Читайте також: