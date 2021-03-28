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    Українців чекає аномальне літо. Екологи б’ють на сполох

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    Літо в Україні буде дуже спекотним - Українців чекає аномальне літо. Екологи б’ють на сполох

    Літо в Україні буде дуже спекотним

    Фахівці розповіли, як аномальне літо вплине на урожай

    Літо в Україні за прогнозами кліматологів буде дуже спекотне і з високою температурою. Степу атакуватиме посуха, а ярі культури передчасно дозріватимуть.

    За прогнозами екологів, 2021-й рік буде ще спекотніше, ніж попередній. Це призведе до проблеми з врожайністю, пересихання річок, а питання з питною водою буде загострюватися не тільки в нашій країні, а й у всьому світі.

    «Очікується, що 2021-й рік буде значно тепліше попереднього, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30℃. Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха», – кажуть фахівці.

    Такі зміни клімату можуть спровокувати передчасне дозрівання ярих культур і одночасно знизити їх врожайність. А ось умови вегетації для озимої пшениці стануть більш сприятливими. Також озимий ріпак краще буде рости в північних регіонах і гірше в степу. На північ перемістяться і зони вирощування сої та соняшнику.

    Вирощування кукурудзи може стати проблематичним. Також прогнозується поширення різних хвороб рослин, шкідників і активізація бур’янів.

    Нагадаємо, погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів.

    При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

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    Теги: спека урожай фермерське господарство негода літо
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