Індію накрив тропічний циклон «Яас»: щонайменше чотири людини загинули

У штаті Західна Бенгалія циклон зруйнував понад 300 тисяч будинків

В Індії у результаті потужного вітру та високих хвиль циклону "Яас" загинули щонайменше чотири людини, ще одна жертва – у Бангладеш. Негода лютувала переважно на сході країни. Про це повідомляє AFP.

«Лише через тиждень після того, як циклон «Тауктае» забрав щонайменше 155 життів на заході Індії, циклон «Яас» став причиною евакуації понад 1,5 млн людей у східних штатах Західна Бенгалія та Одіша», – йдеться у повідомленні.

26 травня під час шторму спостерігалися сильні дощі та потужний вітер з поривами до 155 кілометрів на годину, що еквівалентно урагану другої категорії.

«Хвилі розміром з двоповерхові автобуси бились об берег і підтоплювали містечка та села вздовж узбережжя, посилюючись припливними водами через повний Місяць», – додається у повідомленні.

Як повідомляють чиновники, у результаті негоди двоє людей загинули у штаті Західна Бенгалія, ще двоє – у штаті Одіша. Також одна людина загинула у Бангладеш. Повідомляється, що у штаті Західна Бенгалія циклон зруйнував понад 300 тисяч будинків, спостерігається підвищення рівня води у річках на 3- 4 метри .

Вчені стверджують, що циклони стають все частішими та сильнішими у цій частині світу через кліматичні зміни, які сприяють збільшенню температури океанічних вод.

Тим часом, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням. Цю хворобу також називають «чорною цвіллю». Недуг уражає тих, хто перехворів на коронавірус.