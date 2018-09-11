Названо причину, чому Starbucks відмовляється заходити в Україну
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Виходячи з тієї конкуренції, яка є сьогодні, продукція Starbucks є досить дорогою для споживача
Продукція Starbucks на українському ринку є досить дорогою для споживача. Про це заявила глава офісу Національного інвестиційного ради Юлія Ковалів.
«Зі Starbucks важче, ЗМІ вже кілька разів повідомляли про його вихід на ринок, і мер про це також говорив, але пізніше Starbucks повідомляв, що не виходить на ринок України», - заявила Ковалів.
За її словами, виходячи з тієї конкуренції, яка є сьогодні, продукція Starbucks є досить дорогою для споживача.
«На сьогоднішній день чітких термінів і бачень виходу на ринок немає, але якщо подивитися на ринок України, то зрозуміло, що для цієї компанії він не є великим», - сказала вона.Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Starbucks однозначно прийде в Київ. Кличко зазначив, що він як мер робить все, щоб залучати до української столиці ще більше іноземних компаній.
Джерело: Економічна правда