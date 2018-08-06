У Starbucks стверджують, що криптовалюту в кав'ярнях поки не приймають



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Прес-секретар компанії пояснив, що клієнти не зможуть платити за продукцію Starbucks біткоїнами

Представник міжнародної мережі кав’ярень Starbucks заявив, що компанія не прийматиме біткоїни або іншу криптовалюту у своїх точках продажів.

Про це повідомляє Motherboard.

Прес-секретар компанії пояснив, що клієнти не зможуть платити за продукцію Starbucks біткоїнами, однак компанія бере участь в проекті, завдяки якому клієнти зможуть конвертувати криптовалюту в американські долари та розплачуватися у мережі кав’ярень.

«Важливо уточнити, що ми не приймаємо цифрові активи у Starbucks. Обмін конвертуватиме цифрові активи, такі як біткоїни, у долари США, які можна використати у Starbucks», — написав представник компанії в електронному листі Motherboard.

«Зараз ми оголошуємо про запуск торгівлі і конвертації біткоїнів. Проте ми будемо продовжувати спілкуватися з клієнтами та регуляторами у міру розвитку кріптовалютної галузі» — додав він.

Нагадаємо, після того як оператор Нью-Йоркської фондової біржі Intercontinental Exchange оголосив про свої плани зі створення нової глобальної системи цифрових активів Bakkt, у запуску якої беруть участь такі компанії, як Starbucks, BCG і Microsoft, у ЗМІ почала поширюватися інформація, що Starbucks дозволить клієнтам платити за каву біткоїни.