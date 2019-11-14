Названо вісім країн, у яких від торгівлі людьми постраждало найбільше українців



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За майже шість років жертвами торгівлі людьми стали більше тисячі громадян України

У Генеральній прокуратурі України назвали вісім країн світу, які лідирують за кількістю постраждалих від торгівлі людьми громадян України, передає УНН.

«Переважно до країн призначення потерпілих громадян України від торгівлі людьми належать Російська Федерація, Турецька Республіка, Республіка Польща, Грецька Республіка, Італійська Республіка, Республіка Болгарія, Португальська Республіка, Об’єднані Арабські Емірати», — повідомила пресслужба Генпрокуратури.

У Генеральній прокуратурі зазначили, що останнім часом набирають поширення такі види експлуатації, як втягнення у злочинну діяльність та примусова праця. Також мають місце і випадки сексуальної експлуатації потерпілих від торгівлі людьми.

Генеральна прокуратура України під час здійснення міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, пов’язаних із торгівлею людьми, співпрацює з усіма країнами - підписантами конвенцій Ради Європи та конвенцій ООН, тобто з переважною частиною країн світу.

Так, у сфері боротьби та запобігання торгівлі людьми ГПУ співпрацює, зокрема, з такими міжнародними організаціями:

Міжнародною організацією з міграції в Україні;

Міжнародним Комітетом Червоного Хреста;

Бюро з питань правосуддя та протидії торгівлі людьми Державного департаменту США;

Amnesty International;

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі;

Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол).

У відомстві наголосили, що упродовж 2014-2019 років жертвами торгівлі людьми стали 1065 громадян України.

«За шість років жертвами торгівлі людьми стали 1065 громадян України. За цей час було обліковано 1238 кримінальних проваджень за ст. 149 КК України (торгівля людьми). Загалом за цей період було зареєстровано 1328 кримінальних правопорушень, з цієї кількості закрито 90 проваджень», - йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

У відомстві додали, що починаючи з 2017 року кількість жертв торгівлі людьми почала збільшуватися. У 2017 жертвами торгівлі людьми стало 309 громадян України, у 2018 – 231, за січень – вересень 2019 – 228. Найменше жертв торгівлі людьми було у 2016 – 86, у 2014 – 98 та 2015 – 113.

Зазначимо, з початку 2019 року поліція викрила чотири організовані групи, що вчиняли кримінальні правопорушення у сфері торгівлі людьми, досудове розслідування у кримінальних провадженнях за якими завершено. Дві організовані групи діяли на території міста Києва, а ще дві – на території Одеської та Чернігівської областей.