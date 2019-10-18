Поліція цього року викрила чотири банди, що займалися торгівлею людьми



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Дві злочинні групи діяли у Києві, а ще дві – на території Одеської та Чернігівської областей

Від початку року було викрито чотири організовані групи, які вчиняли кримінальні правопорушення у сфері торгівлі людьми і досудове розслідування у кримінальних провадженнях за якими завершено. Про це речник МВС Артем Шевченко заявив під час брифінгу 18 жовтня.

«З довідки, яку мені надали поліцейські, впродовж дев’яти місяців з початку 2019 року, працівниками підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (департамент Нацполіції), викрито чотири організовані групи, що вчиняли кримінальні правопорушення у сфері торгівлі людьми, досудове розслідування в кримінальних провадженнях за якими завершено. Між іншим, за аналогічний період минулого 2018 року було виявлено дві таких організовані групи», - розповів Шевченко.

Так, дві організовані групи діяли на території міста Києва, а ще дві – на території Одеської та Чернігівської областей.

«За цей звітній період виявлено загалом 278 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 149 КК України (Торгівля людьми). У рамках супроводу кримінальних проваджень, 230 проваджень цієї категорії - були встановлені особи, які вчинили такі злочини і їм повідомлено про підозру. Встановлено також 117 осіб, які вчинили злочин і яким оголошено підозри, і, показово з них, відносно 34 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомив речник МВС.

Він також зазначив, що в цілому досудове розслідування завершено у межах 211 проваджень цієї категорії, що суттєво більше ніж у 2018 році – на 46,5%.

«За 9 місяців цього року встановлено 228 потерпілих юридично від торгівлі людьми: чоловіків – 124, жінок – 96, неповнолітніх – 6, і малолітніх – 2», - підсумував Шевченко.