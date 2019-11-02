На Донбасі громадянин Туреччини вербував українок у закордонні борделі



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Правоохоронці затримали вербувальника на одному з блокпостів на Донбасі Фото: Держприкордонслужба

Громадянин Туреччини спокушав молодих українок обіцянками про високий заробіток за кордоном

У районі операції Об’єднаних сил Оперативні підрозділи Держприкордонслужби затримали громадянина Туреччини, який вербував українок, що опинилися у скруті, у закордонні борделі.

45-річний громадянин Туреччини знаходив дівчат та жінок, які перебували в складному матеріальному становищі, через соціальні мережі він переконував їх на працевлаштування в сексіндустрію в одній з країн Західної Європи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Вербувальника зупинили на одному з блокпостів співробітники оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ у взаємодії зі співробітниками поліції в Донецькій області. Іноземець після пошуку нових жертв повертався з м. Маріуполь. Він саме перевозив двох громадянок України, яких збирався вивезти за кордон для їх подальшої сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), в рамках якого правоохоронці задокументували декілька фактів вербування громадянок України.

Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває.