  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Донбасі громадянин Туреччини вербував українок у закордонні борделі

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали&nbsp;вербувальника на одному з блокпостів на Донбасі - На Донбасі громадянин Туреччини вербував українок у закордонні борделі
    Правоохоронці затримали вербувальника на одному з блокпостів на Донбасі
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянин Туреччини спокушав молодих українок обіцянками про високий заробіток за кордоном

    У районі операції Об’єднаних сил Оперативні підрозділи Держприкордонслужби затримали громадянина Туреччини, який вербував українок, що опинилися у скруті, у закордонні борделі.

    45-річний громадянин Туреччини знаходив дівчат та жінок, які перебували в складному матеріальному становищі, через соціальні мережі він переконував їх на працевлаштування в сексіндустрію в одній з країн Західної Європи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Вербувальника зупинили на одному з блокпостів співробітники оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ у взаємодії зі співробітниками поліції в Донецькій області. Іноземець після пошуку нових жертв повертався з м. Маріуполь. Він саме перевозив двох громадянок України, яких збирався вивезти за кордон для їх подальшої сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу. 

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 КК України  (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), в рамках якого правоохоронці задокументували декілька фактів вербування громадянок України.

    Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває.

    Туреччина Національна поліція України Маріуполь Донбас кримінал Держприкордонслужба проституція торгівля людьми
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ