Грошові перекази в Україні збільшилися майже на 25% за минулий рік

У 2020 році найбільше коштів традиційно надходило до Києва

За 2020 рік у межах України здійснено грошових переказів на 255,2 млрд грн або $9,49 млрд у еквіваленті. Про це зазначив Національний банк України.

Сума внутрішніх переказів із використанням систем переказу коштів зросла на 23,6% ніж в 2019 році. Тенденція зростання суми внутрішніх переказів триває. Загалом сума переказів коштів у межах України зросла за 2017 рік – на 21,4%, за 2018 – на 24,3%, за 2019 – на 38,6%.

У 2020 році найбільше коштів традиційно надходило до Києва. Середня сума переказу у межах України становила 364 грн, у 2019 році – 314 грн.

Понад 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем – NovaPay (платіжна організація «НоваПей»); Поштовий переказ (платіжна організація «Укрпошта»); Фінансовий світ (платіжна організація «Українська платіжна система»).

Через системи переказу коштів надійшла п’ята частина всіх приватних переказів:

в Україну $2,7 млрд у еквіваленті, що майже на 19% більше, ніж у 2019 році. Сума переказів в Україну через системи переказу коштів, зросла вперше за останні 4 роки. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 7,4% – з $366 до $393.

з України – $556,2 млн у еквіваленті, що майже на 40% більше порівняно з 2019 роком. Середня сума переказу з України зросла на 29,1% - з $402 до $519.

Торік обсяг грошових переказів в Україну зріс до $12,121 млрд, а з України за кордон – до $842 млн.

Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше коштів – США, Італія, Ізраїль. З України найбільше переказували коштів до Росії, Грузії та Азербайджану.

Нагадаємо, у 2020 році грошові перекази в Україну перевищили показник 2019 року попри пандемію. Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в грудні склав $1,129 млрд, що на 3,5%, або на $38,18 млн більше ніж у грудні 2019 року ($1,091 млрд).

За даними Національного банку, за січень-грудень 2020 року обсяг грошових переказів зріс на 1,7% або $200 млн до $12,121 млрд проти $11,921 млрд роком раніше.



НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей. У 2020 році неформальними каналами в Україну було переведено $4,714 млрд, що на $1,167 млрд менше ніж за аналогічний період торік ($5,881 млрд).