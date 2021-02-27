На Банковій упевнені: дефолту не буде, МВФ від нас нікуди не піде
Милованов переконує: «У нас виходить один транш на рік, як і за часів Порошенка»
В Україні зараз не існує підстав для дефолту, економіка працює стабільно, тому підтримку МВФ наша держава не втратить. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, ексміністр економіки та аграрної політики.
«Світові ринки зараз гарні, в Україні є макроекономічна стабільність, якої досягли важкою працею і кров’ю. Завдяки цій закладеній стабільності, є великі резерви у Нацбанку, низька інфляція, а інвестори до нас добре зараз ставляться. Відсотки ми виплачуємо, і є довіра, що будемо платити і далі. Якогось дефолту ніхто не передбачає, тому доступ до ринку є», – зазначив ексміністр.
Милованов переконує, що ситуація у стосунках з МВФ у нас доволі стабільна і не змінювалася від часів президентства Порошенка. «Із практичної точки зору, у нас в середньому виходить один транш на рік, як і за часів Порошенка відбувалося. Тобто де-факто ми поводимося, як завжди. Ситуація могла б бути і кращою, але обидві сторони розуміють, що трошки часу є, тому можна трошки свою позицію проштовхувати. Зараз проблем немає, а сказати, що буде влітку-восени, вам зараз ніхто не зможе», – заявив радник Банкової.
Нагадаємо, в червні 2020 року Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 мільярдів доларів.
Затвердження програми Stand-By дозволило негайно виділити близько 2,1 млрд доларів США. Залишок розділили ще на 4 транші. Зазначалося, що нова програма має на меті допомогти Україні вирішити проблеми, пов'язані з пандемією Covid-19. На той час Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікував на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.
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