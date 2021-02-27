На Банковій упевнені: дефолту не буде, МВФ від нас нікуди не піде

Милованов переконує: «У нас виходить один транш на рік, як і за часів Порошенка»

В Україні зараз не існує підстав для дефолту, економіка працює стабільно, тому підтримку МВФ наша держава не втратить. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, ексміністр економіки та аграрної політики.

«Світові ринки зараз гарні, в Україні є макроекономічна стабільність, якої досягли важкою працею і кров’ю. Завдяки цій закладеній стабільності, є великі резерви у Нацбанку, низька інфляція, а інвестори до нас добре зараз ставляться. Відсотки ми виплачуємо, і є довіра, що будемо платити і далі. Якогось дефолту ніхто не передбачає, тому доступ до ринку є», – зазначив ексміністр.

Милованов переконує, що ситуація у стосунках з МВФ у нас доволі стабільна і не змінювалася від часів президентства Порошенка. «Із практичної точки зору, у нас в середньому виходить один транш на рік, як і за часів Порошенка відбувалося. Тобто де-факто ми поводимося, як завжди. Ситуація могла б бути і кращою, але обидві сторони розуміють, що трошки часу є, тому можна трошки свою позицію проштовхувати. Зараз проблем немає, а сказати, що буде влітку-восени, вам зараз ніхто не зможе», – заявив радник Банкової.